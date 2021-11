Santos e Corinthians jogam 90 minutos finais da decisão

Site do Santos Triguinho marcou o gol do Santos na primeira partida da decisão

Para sair do Pacaembu com o título, o Peixe tem que vencer com três gols de diferença, pois perdeu a primeira partida da final, em casa, por 3 a 1.O Corinthians chegou a final com a vantagem de dois resultados iguais, pois foi superior ao Peixe na soma de pontos conquistados até a última partida das semifinais (45 a 43).Ao longo da história, as duas equipes já se enfrentaram 290 vezes. Foram 92 vitórias do Peixe, 80 empates e 118 derrotas.A maior vitória do Santos FC aconteceu pelo Campeonato Paulista de 1927, em partida disputada no Parque São Jorge, com o placar de 8 a 3. Já o maior resultado favorável aos corintianos foi um 7 a 0, pelo Paulistão de 1941.O zagueiro Fabão não atua neste domingo, pois cumpre suspensão automática.O lateral-esquerdo Léo também não enfrenta o Corinthians, pois ainda se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado posterior do joelho direito, mas já está treinando em campo há duas semanas