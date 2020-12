O América já passou cinco vezes da primeira fase na Copa do Brasil

1989: eliminado na Primeira Fase pelo Atlético (MG)

1990: eliminado na Primeira Fase pelo Santa Cruz (PE)

1992: eliminado na Primeira Fase pelo Corinthians (SP)

1993: eliminado na Primeira Fase pelo Flamengo (RJ)

1997: eliminado na Primeira Fase pela Portuguesa (SP)

1998: eliminado na Primeira Fase pelo Linhares (ES)

1999: eliminado na Segunda Fase pelo Vasco (RJ)

2000: eliminado nas Oitavas-de-final pelo São Paulo (SP)

2001: eliminado na Primeira Fase pelo Bahia (BA)

2002: eliminado na Segunda Fase pelo Bahia (BA)

2003: eliminado na Segunda Fase pelo Náutico (PE)

2004: eliminado na Primeira Fase pelo Ferroviário (CE)

2007: eliminado na Segunda Fase pelo Fluminense (RJ)

08 vezes: Primeira Fase

04 vezes: Segunda Fase

01 vez: Oitavas-de-final

Gols: Dias, Cristiano e Rogerinho para o América; Rocha e Eduardo para o Confiança

Árbitro: Cláudio Luciano Mercante Pessoa Júnior (PE)

Renda: R$ 3.335,00

Público: 508

Local: Estádio Machadão (Natal)

Gols: Beto e Marcelo Newman

Árbitro: não disponível

Renda: R$ não disponível

Público: não disponível

Local: Estádio Machadão (Natal)

Gols: Da Silva (3) para o Confiança; Diego e Lúcio Curió para o América

Árbitro: Marielson Alves da Silva (BA)

Renda: R$ 38.190,00

Público: 2.567

Local: Estádio Batistão (Aracaju)

Total de jogos: 03

Vitórias do América: 02

Vitórias do Confiança: 01

Empates: 00

Gols do América: 07

Gols do Confiança: 05

Saldo pró América: 02

2005: eliminado na Primeira Fase pelo Santa Cruz (PE)

2006: eliminado na Segunda Fase pelo Guarani (SP)

Uma vez: Primeira Fase

Uma vez: Segunda Fase

Desde que disputa a Copa do Brasil, a competição mais democrática do futebol brasileiro, o América já passou cinco vezes da Primeira Fase.A primeira vez foi em 1999. Empatou de 1 a 1 com o CRB em Maceió e venceu em Natal de 2 a 1. Em 2000, realizou a sua melhor participação, ficando na 11ª posição.No ano de 2002, passou na fase inicial pelo São Ramundo. 1 a 1 em Manaus e 4 a 0 em Natal. Esbarrou no Bahia, perdendo a duas partidas 1 a 0 aqui e 3 a 0 lá.Em 2003 passou no sufoco pelo Guarani de Venâncio Aires. Perdeu lá de 2 a 1 e venceu aqui de 1 a 0. Mano Menezes era o técnico do Guarani.E em 2007, passou pelo pobre Baré de Roraima. Perdeu fora de 1 a 0 e venceu em Mossoró de 2 a 0.Contra o Fluminense perdeu no Frasqueirão de 2 a 1, mas venceu no Maracanã por 1 a 0. O Fluminense foi campeão perdendo apenas esse jogo.Hoje, diante do Confiança, o time rubro faz da competição uma espécie de tábua de salvação. Mal no Estadual, o Dragão potiguar vai tentar passar à segunda fase e afastar de vez a crise que se instalou no futebol do clube.A partida começa às 20h30, no Machadão. Na primeira partida, em Sergipe, o time natalense perdeu de 3 a 2. Uma vitória simples de 1 a 0 ou 2 a1 leva o time adiante.Potiguares e sergipanos vão se enfrentar hoje pela quarta vez de forma oficial.O primeiro jogo entre ambos aconteceu em 2001 pela extinta Copa do Nordeste. Nesse ano o América venceu de 3 a 2, no Estádio Machdão.No ano seguinte voltaram a se enfrentar também no Machdão pela Copa do Nordeste. Outra vitória do América, agora, de 2 a 0.E este ano, no jogo de ida da Copa do Brasil, deu vitória dos sergipanos por 3 a 2. Veja os detalhes dos jogos:Este ano o Potiguar de Mossoró está participando pela terceira vez da Copa do Brasil. O rubro mossoroense está numa situação ainda mais complicada, pois, desclassificado do Estadual, só lhe resta a Copa do Brasil.Participante pela primeira vez em 2005, o time Macho foi eliminado logo no primeiro jogo. Em Mossoró perdeu para o Santa Cruz de Recife por 4 a 0.Naquele ano, o Alvirrubro Mossoroense ficou na 62ª posição.No ano seguinte, ou seja, em 2006 fez campanha melhor. Na Primeira Fase eliminou o Santo André. Venceu em casa por 2 a 0 e em Santo André por 2 a 1.Na Segunda Fase, saiu na primeira partida para o Guarani de Campinas perdendo de 4 a 0.Nesse ano ficou com a 24ª posição.No primeiro jogo aconteceu empate de 2 a 2, em Mossoró. O Potiguar precisa vencer ou empatar acima de três gols.