Surfistas potiguares querem o bi no Brasileiro Amador Oito potiguares irão disputar a primeira etapa do Circuito Maresia Brasileiro da categoria, no Ceará.

Oito surfistas potiguares estão prontos para a primeira etapa do Circuito Maresia Brasileiro de Surf Amador. O evento terá lugar na praia de Taíba, no Ceará, de 13 a 15 próximos - e o Rio Grande do Norte, depos do título inédito por equipe obtido em 2007, está a fim de voltar do Ceará com o bi.



Sem poder contar com Jadson André e John Max - ambos agora na categoria Profissional - o grupo passou por uma certa renovação. O Rio Grande do Norte será defendido este ano pelos surfistas Luís André (categoria Open), Jônathas Correia e Djackson Paulino (Junior), Ítalo Ferreira e Lissandro Leandro (Mirim), Deyvson Santos (Iniciante), Alessandra Ramos (Feminino Junior) e Gabriela Silveira (Feminino Open).



Os mais novos do grupo são Deyvson e Alessandra; e Gabriela vai ao Brasileiro amador com a responsabiliade de quem é a atual campeã brasileira universitária (título, aliás, conquistado ano passado nas praias cearenses). Os demais componentes estiveram na equipe de 2007. A comissão técnica está formada por Washington Luís, Jorge Henrique e Saturnino "Tuninho" Borges.



A correria foi grande para obter apoios e patrocínios que vibilizassem a ida do grupo ao Ceará - no caso, governo do Estado, Astral Sucos, StarVision e Ecológica - e valeu até a ajuda de outros surfistas para tanto.