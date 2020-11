Preço da cesta básica aumenta pela segunda semana em Natal Diferença entre maior e menor preço nos supermercados da capital atinge 24,9% nos estabelecimentos pesquisados pelo Procon Municipal.

A segunda pesquisa do mês do Procon Municipal sobre os preços da cesta básica apontou um aumento de 0,91% nessa última semana. Nas últimas quatro semanas, o acumulado é de 1,04%.



O custo médio dos produtos da cesta básica ficou de R$ 334,44, contra R$ 331,43 da semana anterior. Dos 40 itens básicos de alimentação e limpeza analisados, 27 subiram de preço e 13 sofreram redução.



O reajuste maior foi no preço do alface (22,5%), seguido pelo chuchu (17,1%), sal refinado (16,3%) e água sanitária (12,9%). Já as maiores quedas foram registradas na macaxeira (-6,1%), creme dental (-5,9%), cebola pera (-5,6%), coentro (-4,9%) e fubá pré-cozido (-4,3%).



Dentre os estabelecimentos pesquisados, a cesta básica mais barata foi encontrada no Servebem, da Cidade da Esperança (R$ 294,68). A quantia é 24,9% inferior à da cesta básica mais cara registrada no levantamento do Procon Municipal.



Os custos são calculados em cima do consumo médio de uma família com quatro adultos e duas crianças. A pesquisa é realizada semanalmente e abrange visitar a seis supermercados e seis hipermercados.