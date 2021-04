Wilma e Robinson terão encontro na manhã desta quinta-feira

Ivanizio Ramos / Cedida AL

Adalberto Pessoa já admitiu deixar o governo. As substituições de Veloso e de Torres são incógnitas.Wilma de Faria e Robinson Faria vivem um momento conturbado após bate-boca na sessão de leitura da mensagem governamental, quando a governadora reclamou de mudanças no Orçamento do Estado aprovadas pelos deputados. O presidente da AL não gostou do tom de Wilma e rebateu as críticas. Em seguida, os deputados derrubaram todos os vetos da governadora à lei orçamentária.O clima de desconfiança entre a governadora e o deputado cresce na medida em que o grupo de Robinson Faria se queixa de favorecimento do wilmismo ao projeto eleitoral do vice-governador Iberê Ferreira de Souza em 2010.Robinson Faria tem dito que será candidato ao governo com ou sem o apoio da governadora Wilma de Faria.O café da manhã desta quinta-feira poderá selar o futuro da aliança entre a governadora e o deputado do PMN. E deverá definir a presença ou não de indicados de Robinson na administração de Wilma.O deputado Robinson Faria reuniu nesta quarta-feira (1) nove parlamentares com o secretário estadual de Planejamento, Vágner Araújo, cotado para a Chefia do Gabinete Civil. Foi num almoço no restaurante Camarões.