Encontro Estadual de Turismo reúne novos secretários municipais

Marília Rocha Secretário de Parelhas ressaltou atrações como a cheia dos açudes da região

Na manhã de hoje (19) os secretários municipais de turismo e demais representantes se reuniram em grupos, por pólos – o estado conta com os pólos Costa das Dunas, Costa Branca, Serrano, Seridó e Agreste/Trairi – e trabalharam em cima dos pontos fortes e fracos, tomando como base aspectos como: atrativos turísticos do município, meios de acesso ao local, serviços e equipamentos turísticos, infraestrutura, comercialização, o município como polo receptivo, desenvolvimento do setor e de que forma o município vem contribuindo para o polo ao qual está inserido.A partir deste encontro os polos passarão por um remapeamento, no qual poderão ser inseridos municípios que ainda não fazem parte. O secretário de turismo de Parelhas, pertencente ao polo do Seridó, Carlos Alberto Assis de Araújo, disse que nos últimos anos as chuvas têm sido bastante satisfatórias para a região. Os açudes estão cheios e atraindo a visitação de pessoas do Rio Grande do Norte e até de estados vizinhos.A região do Seridó é rica em gastronomia e pontos atrativos. “Temos o Açude Gargalheiras, em Acari; o Boqueirão, em Parelhas; o Itans, em Caicó, a Mina Brejuí, em Currais Novos, além de locais propícios para a prática de esportes de aventura e ecoturismo”, cita Carlos Alberto.O secretário adjunto de turismo de Ceará-mirim, Marcelo Alvim, destaca a importância do evento e do remapeamento dos polos, principalmente agora que os municípios estão com novos gestores administrativos.Outros pontos importantes discutidos na manhã de hoje, segundo Alvim, foram a necessidade de os representantes dos conselhos dos polos também terem representatividade no Conetur; a necessidade de uma divulgação conjunta por polo, a exemplo do que já vem ocorrendo com o Roteiro Seridó, site criado com esta finalidade, e a questão do tratamento de esgoto e o saneamento básico dos municípios. “Já pensou uma cidade de praia sem sistema de saneamento, recebendo um grande número de turistas?”, indaga Alvim.