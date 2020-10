Casos de dengue caem 94% no RN Em 2009 foram notificados 431 casos. No mesmo período do ano passado os número de pessoas acometidas pela doença chegou a 7.133.

Na tarde desta quinta-feira (12), a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) divulgou o boletim semanal de acompanhamento da dengue no Rio Grande do Norte. O levantamento aponta que os casos de dengue no estado caíram 94%.



Segundo a Secretaria, foram notificados neste ano, 431 casos de dengue, sendo cinco com suspeita de Febre Hemorrágica da Dengue (um confirmado). No mesmo período no ano passado 7.133 pessoas haviam contraído a doença.



A Grande Natal concentra 223 casos notificados, dos quais quatro de dengue hemorrágica. Na capital foram registrados 182 casos, seguida de Parnamirim com 25 do tipo clássico.



Nas regiões do Oeste e Vale do Açu, coordenadas pela 2ª Regional de Saúde, a dengue clássica acometeu 105 pessoas e na região não há caso suspeito de FHD. O maior número de casos está em Mossoró, que notificou 99 casos da doença.



Na próxima segunda-feira (16), O Programa Estadual de Controle de Dengue, realizará reuniões a partir das 8h, no auditório da Sesap, com a equipe técnica do programa, municípios da região metropolitana e membros do Comitê Estadual da Dengue, para tratar sobre capacitação, planejamento e notificação de casos dengue, entre outros pontos.