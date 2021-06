Escândalo dos remédios vencidos ganha repercussão nacional Após denúncia do portal Nominuto.com, notícia de desperdício de medicamentos é tema de noticiário em todo o Brasil.

Era para ser mais uma auditoria de rotina, realizada pelo Ministério da Saúde e Prefeitura de Natal, num dia comum: 02 de abril de 2009. Mas o tema mudou totalmente quando os auditores descobriram um enorme galpão com remédios vencidos, calculando um enorme prejuízo para a população e os cofres públicos.



A denúncia foi feita pelo portal de notícias Nominuto.com que acompanhou a operação que desbaratou as irregularidades. Depois das informações da redação, a pauta foi usada pelas redações locais e nacionais, onde os atores da opinião pública, o poder legislativo, e executivo já se pronunciaram.



Mas a informação já ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Norte ocupando a programação televisiva da TV Band, SBT e TV Globo em horários nobres.