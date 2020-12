TRE mantém Salomão Gurgel na Prefeitura de Janduís

Vlademir Alexandre TRE livra Salomão Gurgel.

De acordo com a acusação, durante o período eleitoral, Salomão Gurgel atendia gratuitamente, em média, 25 pessoas por dia no hospital do município, o que poderia estar sendo feito com fins eleitoreiros.O argumento apresentado pela acusação era que Salomão Gurgel também fazia atendimentos em Mossoró, mas cobrava pelas consultas. A relatora do processo, no entanto, foi contrária à tese.Para a juíza Lena Rocha, não poderia ser comprovada a prestação do serviço em troca de votos e, portanto, não caberia a condenação ao prefeito reeleito. A maioria da Corte acompanhou o entendimento da relatora, com o único voto contrário do juiz Fernando Pimenta.