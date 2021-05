Governadora garante patrocínio aos times do Estado

Divugação A govenadora Wilma de Faria durante reunião com representantes dos clubes

No encontro, além da apresentação do projeto, foram discutidos os patrocínios por parte do governo estadual aos times do RN que participam do Campeonato Brasileiro da série B do Brasileiro.Estavam presentes na reunião: Eduardo Rocha, representante do América, Ivis Bezerra, do ABC, Cynthia Patrício, que representou a empresa patrocinadora do ABC e América, Multdia, o coordenador do projeto Torcida Solidária e do projeto de patrocínio das duas equipes, Tertuliano Pinheiro, além dos responsáveis pelo Armazém da Caridade e Hospital Infantil Varella Santiago.O resultado do encontro foi uma garantia por parte do Governo do Estado de patrocinar ABC e América durante o Brasileirão 2009 da série B.“A minha impressão sobre a reunião foi positiva, porque a governadora ouviu os apelos dos dois maiores times do Estado e, como sempre, mostrou-se disposta a participar e ajudar ao futebol do RN”, avaliou o conselheiro do América Eduardo Rocha. Apesar de aprovar os patrocínios e elogiar a formatação do projeto apresentado, a governadora Wilma de Faria não definiu o valor no qual será investido nos dois times.O coordenador do projeto Torcida Solidária e do projeto de patrocínio do governo do Estado, o publicitário Tertuliano Pinheiro, será o responsável por negociar com o secretário de comunicação do Estado, Rubens Lemos Filho, os valores a serem investidos pelo governo aos times do RN.A definição será apresentada após a Semana Santa. Quanto ao projeto Torcida Solidária - que consiste em um jogo no Machadão entre América e ABC, no dia primeiro de maio -, Wilma de Faria reiterou o apoio para a realização do evento e elogiou a iniciativa da empresa Multdia e do publicitário Tertuliano Pinheiro.“Considero que esse encontro foi muito bom porque a governadora, Wilma de Faria, mostrou-se sensível a todos os pedidos e prometeu que irá agir para garantir os recursos que ajudarão aos times do nosso Estado a participar da série B”, afirmou a empresária Cynthia Patrício, que representou a empresa Multdia, patrocinadora do ABC através da marca Nutrilar e do América por meio da Nutriday.Já Ivis Bezerra, conselheiro do ABC, enfatizou o retorno financeiro do governo em patrocínios dado aos times de futebol. “O investimento do governo no futebol potiguar significa maior exposição do nosso Estado em outras regiões e na mídia nacional, e também a certeza de estarmos representando bem o esporte do RN. Eu vejo essa reunião com otimismo, e apesar das dificuldades impostas pela crise financeira, creio que o Estado irá nos ajudar apoiando ABC e América”, argumentou Bezerra.O Torcida Solidária tem por objetivo a arrecadação de alimentos não perecíveis no dia do jogo entre os rivais ABC e América, marcado para o feriado de primeiro de maio no Estádio Machadão. Os ingressos serão comercializados ao preço promocional de R$ 10,00, e toda a renda da bilheteria será revertida para o hospital Infantil VarellaSantiago.Já os alimentos arrecadados serão doados às instituições filantrópicas ligadas ao Armazém da Caridade. No dia da partida serão colocados à venda o restante dos ingressos ao custo de R$ 5,00, mais um quilo de alimento não perecível da marca Nutrilar ou Nutriday.O Estádio Machadão, onde será realizado o jogo, tem capacidade para aproximadamente 35 mil pessoas. A organização do evento estima que cerca de 30 mil pessoas compareçam ao clássico, o que corresponde à marca de 30 toneladas de alimentos. A iniciativa tem o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomercio/RN), a empresa Multdia e a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol.