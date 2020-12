Marcco inicia avaliação dos órgãos de licenciamento ambiental no Estado O intuito do trabalho é de prevenir e combater atos de corrupção na área ambiental.

Representantes do Movimento Articulado de Combate à Corrupção (Marcco) estiveram hoje (17) com o presidente do Idema, Eugênio Cunha, em uma visita de avaliação dos órgãos de licenciamento ambiental do Rio Grande do Norte e entregaram um questionário a ser respondido dentro de trinta dias, com o objetivo de identificar a vulnerabilidade do Idema para práticas corruptas.



O Marcco, reconhecendo a elevada importância das paisagens e dos recursos naturais para a população e para a economia do Estado, bem como considerando o potencial lesivo da corrupção contra o meio ambiente, elevou a questão ambiental como prioritária dentre suas ações, e inaugura uma série de pesquisas e monitoramentos de órgãos vulneráveis à corrupção no Rio Grande do Norte.



O intuito do trabalho é o de prevenir e combater atos de corrupção na área ambiental, que tem como antecedentes a relevante percepção pública de que existem práticas corruptivas no processo de licenciamento, além de elevado nível de tensão entre os órgãos de licenciamento, de controle e empresas.



A avaliação iniciada pelo Marcco junto ao Idema não tem a finalidade de investigar fatos específicos, descrever atos de corrupção ou apontar responsáveis, mas analisar o órgão e sua capacidade de facilitar ou dificultar práticas corruptas.



O Marcco pretende construir, ao longo dos anos, um mecanismo de avaliação de todas as instituições públicas do Rio Grande do Norte e começa esse trabalho pelo órgão de licenciamento ambiental do Estado (Idema). Depois o mesmo levantamento será feito junto ao município de Natal com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).



As perguntas do questionário encaminhado hoje ao IDEMA versam sobre os cargos e o perfil de quem os ocupa, plano de cargos e salários, evolução patrimonial, terceirizações, rotinas e critérios de distribuição dos processos e prestação de contas, entre outras.