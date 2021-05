Santa Cruz parte para o tudo-ou-nada contra o ASSU Lanterna do segundo turno, o time do técnico Diá tem a obrigação de vencer, senão diz adeus à competição.

O Santa Cruz, lanterna do Estadual, parte esta noite para o tudo-ou-nada contra o ASSU na casa do adversário - o tricolor do Inharé entra com a onrigação de vencer "por cima de pau e pedra", senão será eliminado do segundo turno do Estadual.



Os prreparativos dos comandados do técnico Francisco de Assis "Diá" começaram ainda na segunda, na esteira da vitória sobre o Baraúnas - um êxito que deu novo alento ao time.



Porém, há alguns percalços. O técnico Diá não vai poder contar com o volante Odair, expulso; nem com o zagueiro Geriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Joelan, que não atuou contra o Baraúnas e segue recolhido ao Departamento Médico, é dúvida.