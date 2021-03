Professores da rede municipal encerram greve Os servidores voltam às atividades normais a partir da segunda-feira (30).

Professores da rede pública municipal de ensino encerraram a greve. O comunicado foi feito pela coordenadora do O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte (Sinte/RN), Fátima Cardoso na tarde desta sexta-feira (27).



Ela explicou que a decisão foi tomada em assembleia, na qual a maioria dos professores concordou em voltar às salas. Fátima disse que a motivação principal veio depois de um acordo feito ontem com a prefeita Micarla de Sousa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME).



O acordo prevê a formação de uma mesa de negociação formada até dia 30 de junho. Além disso, ficou acordada o ajuste no plano de carreiras e além do reajuste de 29% a partir de abril.



“Não foi o que nós queríamos, mas já foi um avanço. Eles entenderam que não era uma queda de braço e, sim, uma luta pelos direitos”, disse Fátima Cardoso.