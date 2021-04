É a vez dos "concurseiros"

Dicas

Um bom planejamento é o primeiro passo para um concurseiro ser bem sucedido. As horas de estudo em casa precisam estar bem marcadas e serem obedecidas. A escolha de um bom cursinho também influencia bastante. "Nada de estudar próximo a data da prova", aconselha Aldo Rocha.

Ao escolher um concurso é importante observar seu edital. Existem provas para cadastros de reservas e para chamada imediata, o detalhe deve ser elevado em conta porque justifica a demora na convocação de muitos processos seletivos.

Concursos previstos para o 1º semestre de 2009

O ano mal começou e milhares de pessoas de Natal já estão se preparando para os nove processos seletivos previstos, até o momento, para 2009. As salas dos cursinhos preparatórios começam a reunir alunos dos mais diversos perfis.As aulas começam antes mesmo de os editais serem lançados. São jovens, adultos, empregados, desempregados, de classes média, baixa, alta - todos em busca da sonhada estabilidade e de melhorias salariais.Segundo o diretor do IAP Cursos, Aldo Rocha Filho, no mercado há mais de 10 anos, os concursos de nível médio são os mais concorridos em quantidade, mas os de nível superior ganham na qualificação dos concorrentes.A concorrência alta gera anos de estudos para conseguir uma aprovação. O diretor do IAP acredita que dois anos é uma boa média. Dentro desse tempo, geralmente os alunos conseguem alguma aprovação.O longo período de preparação obriga os concurseiros a dispor de um bom respaldo financeiro. O custo por curso preparatório é de R$ 400, com duração de três meses."No começo eram 400 alunos. Hoje passamos dos três mil", aponta o crescimento do setor. Para ele, a abertura de muitos concursos públicos iniciou de forma forte, desde 2002, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.A moda do concurso é recente, mas o interesse do professor de matemática Miguel Rosalvo pelo assunto não. Passou no primeiro em 1993 para a Polícia Militar de Pernambuco, depois entrou para a área Agrotécnica Federal em 1995. Atualmente pretende tentar o processo seletivo para os Tribunais da Justiça e do Trabalho." Tenho que procurar crescer, melhorar", diz Rosalvo. O sonho do professor é fazer um curso de Direito, porém primeiro ele quer ter um emprego estável, com um bom salário que possa sustentar sua família e pagar uma faculdade.A fórmula de estudar para concurso e depois fazer algum curso superior é bastante utilizada por aluno que terminaram o ensino médio, segundo Aldo Rocha. A ideia é obter recursos para custear uma boa faculdade: alguns concursos oferecem salários de R$ 12 mil para pessoas de nível médio.- Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.- Auditor e técnico da Receita Federal.- Tribunal de Justiça e do Trabalho- Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Fazenda, Detran.