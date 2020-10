Projeto Via Livre será implantado na Jaguarari

Artur Dantas Projeto Va Livre começa na próxima segunda-feira (16).

O projeto será desenvolvido em duas fases. Em um primeiro momento, agentes de trânsito vão trabalhar de forma educativa, explicando aos condutores a proibição de estacionar em uma das faixas da pista. A etapa inicial deve durar aproximadamente 15 dias, com possibilidade extensão.Na segunda parte do Via Livre, os condutores serão autuados caso insistam no estacionamento. Para auxiliar na orientação dos motoristas, serão confeccionadas aproximadamente 100 placas informando sobre a proibição. Outra medida será a pintura do meio-fio da faixa direita ao longo de toda a avenida.De acordo com o chefe do Departamento de Fiscalização de Trânsito Márcio Sá, nesta quinta-feira (12) foi encerrado o período de contagem volumétrica, necessária para dimensionar o fluxo de carros em determinados trechos da via. Apesar do projeto se assemelhar ao adotado na Jaguarari, já há algumas alterações.A primeira alternativa estudada é a aplicação de horários diferenciados para trechos com menor intensidade de tráfego. Atualmente, na Romualdo Galvão, a proibição de estacionamento ocorre no período das 7h às 20h.“Nós estamos planejando o horário diferenciado para o estacionamento dos carros porque alguns pontos não são tão difíceis, com o trecho anterior a Alexandrino de Alencar, no sentido Centro-Zona Sul”, disse.Depois da Jaguarari, o projeto Via Livre será implantado na Rua São José. A data ainda não foi definida.A exemplo do que aconteceu na avenida Romulado Galvão, moradores e comerciantes já calculam os possíveis prejuízos da implantação do projeto. João Maria, proprietário de um comércio na avenida Jaguarari, no cruzamento com a avenida Antônio Basílio, há 10 anos, falou sobre a determinação de não poder estacionar na via.“Não vai mais ser permitido o estacionamento de carros e nós do comércio como ficamos? Estou imaginando que vai ficar ruim para todos os que trabalham aqui em geral”, disse.A sensação é compartilhada por outro comerciante do mesmo trecho. Antonino Januário, comerciante de chaves há 16 falou também tratou a proibição como prejuízo.“O que eles vão ganhar na abertura do trânsito, vão perder com a arrecadação de impostos caso os comércios fechem. O que eles querem fazer é colocar o comércio para fora do centro de Natal e deixar essa pista para passeio”, desabafou.Marcos Antônio, comerciante de sofás há 10 anos, no trecho que envolve a Jaguarari com a Alexandrino de Alencar, tem a situação um pouco mais delicada. Além do comércio, a casa dele é ao lado da loja, o que dificulta ainda mais a situação.“Onde eu vou deixar meu carro e minha moto? Minha mãe e meu irmão também moram aqui e não tem onde deixar os veículos. Meus clientes vão para onde para deixar e pegar o sofá?”, indagou.Questionado sobre as motivações da ampliação do projeto à Jaguarari, o chefe Departamento de Fiscalização de Trânsito Márcio Sá explicou que a situação da avenida já era conflituosa há alguns anos. Segundo ele, os trechos mais congestionados nos horários de pico são o cruzamento com a avenida Mor Gouveia e trecho que fica entre a Alexandrino de Alencar e a avenida 2.“Ali são verificados vários carros parados na via que dificultam o fluxo do trânsito ao longo da faixa. O projeto Via Livre tem por objetivo deixar as pistas livres para o rolamento e não para o estacionamento de veículos”, explicou.A Equipe do Nominuto.com percorreu a avenida Jaguarari na tarde desta quinta-feira (12) e verificou a situação da pista.