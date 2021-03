Restituição de lote residual do Imposto de Renda de 2007 está disponível nos bancos Segundo a Receita Federal, o dinheiro terá correção total de 22,04%.

Mais de 8,5 mil contribuintes recebem hoje (26) restituição de lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de 2007. Segundo a Receita Federal, o dinheiro terá correção total de 22,04%.



Para saber se está incluído no lote, o contribuinte pode acessar a página do órgão na internet ou ligar para o Receitafone 146.



Para obter a transferência para outro banco, em conta corrente ou poupança, é preciso se dirigir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento do BB pelos número 4004-0001 (capitais), 0-800-729-0001 (demais localidades) ou 0-800-729-0088, caso sejam deficientes auditivos.