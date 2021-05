Wilma de Faria anuncia hoje mudança no secretariado

Vlademir Alaexandre Wilma de Faria: ajustes a pouco mais de um ano de deixar o governo.

O secretário de Planejamento, Vagner Araújo, deve ocupar a partir de hoje o Gabinete Civil, que era comandado pelo deputado estadual Gustavo Carvalho (PSB). O peessebista volta para a Assembleia Legislativa, e Vivaldo Costa (PR), que ocupava o lugar de Carvalho, já declarou à imprensa que deverá clinicar no Seridó. Ele é pediatra.A vaga deixada por Vagner Araújo no Planejamento deverá a ser ocupada por Nelson Tavares, que já foi secretário de Energia.Já Adalberto Pessoa, que estava à frente da Infraestrutura, será substituído por Dâmocles Trinta, ex-presidente da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), enquanto o presidente da Caern, Clóvis Veloso, deverá dar lugar ao gerente de Engenharia da Caixa Econômica Federal, Ricardo Mariz.Com a mudança, o deputado estadual Robinson Faria (PMN), que havia indicado Adalberto Pessoa e Clóvis Veloso, perde lugar no Governo. Ele e Wilma de Faria têm um encontro nessa manhã para discutir a reforma adminsitrativa que deverá ser enviada sexta-feira (3) para a Assembleia Legislativa.