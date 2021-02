Líder da prefeita lamenta saída de auxiliares da administração

Elpídio Júnior Enildo afirma que mudanças no secretariado não devem prejudicar a administração.

“Claro que o melhor era a permanência de todos, mas a saída não foi por problemas de divergências políticas ou críticas à administração. Todos argumentaram problemas pessoais. Então, não há problema algum. Até porque quem assumi os cargos são pessoas experientes e capacitadas”, disse o parlamentar.Enildo Alves lembrou ainda que a pasta que pode sofrer mais com as consequências da mudança é a Saúde. “Levi Jales fez um ótimo trabalho. Mas reorganizar a Saúde não é algo fácil, principalmente, para quem pega uma pasta que foi destruída em seis anos. Vamos aguardar quem assumirá a pasta, com certeza, a prefeita vai escolher alguém tão capaz quanto Levi”, enfatizou.Sobre a saída de João Faustino, o vereador ressaltou que já era esperado que o secretário deixasse o cargo para assumir um novo compromisso em Brasília. “Ele foi fundamental, principalmente nas articulações com o PMDB. A ida do partido para a bancada governista foi uma vitória pessoal dele. Mas sabíamos que poderia deixar o cargo. Temos que nos orgulhar de ter um norte-riograndense assumindo um posto importante com um candidato que tem tudo para vencer e assumir a presidência do país”, disse Enildo se referindo ao governador de São Paulo, José Serra (PSDB).Questionado sobre o projeto da Reforma Administrativa, o líder da prefeita informou que, a expectativa era que as matérias chegassem até a próxima sexta-feira (27) na Casa para avaliação dos vereadores e votação na semana seguinte.“Estavam faltando apenas revisar os organogramas e fazer algumas adequações. Mas não deve demorar muito. Se atrasar cinco ou seis dias, não vejo problema algum, o importante é que o projeto venha completo”, finalizou Enildo.