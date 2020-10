CPI dos grampos aprova prorrogação dos trabalhos até maio No entanto, a prorrogação ainda depende de aprovação do plenário da Câmara.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga as escutas telefônicas clandestinas, CPI dos grampos, aprovou hoje (10), por unanimidade, a prorrogação dos trabalhos por mais de 60 dias, a contar do dia 5 de março.



No entanto, a prorrogação ainda depende de aprovação do plenário da Câmara. Com isso, o relator Nelson Pellegrino (PT-BA) disse que o relatório deverá ser alterado, uma vez que outras investigações ainda deverão ser feitas pela CPI, caso a prorrogação seja aprovada.



O deputado Wanderlei Macris (PSDB-SP) disse que seu partido iria apresentar o voto em separado propondo o indiciamento de outras pessoas além das seis já citadas no relatório de Pellegrino.



O primeiro requerimento já apresentado para a nova fase da CPI foi feito pelo deputado Raul Jungmann (PPS-PE). Nele, Jungmann pediu que o delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz fosse convocado para novo depoimento. O requerimento terá que ser votado pela CPI.



Fonte: Agência Brasil