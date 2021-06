Badminton do RN ainda comemora êxitos em Pernambuco Os potiguares obtiveram seis ouros, três pratas e um bronze no Circuito Regional, em Cabo de Santo Agostinho.

A seleção potiguar de badminton ainda comemora os êxitos obtidos no Circuito Regional da modalidade, realizado na localidade de Cabo de Santo Agostinho (PE), há poucos dias - os atletas do Rio Grande do Norte conquistaram nada menos que seis ouros, três pratas e um bronze.



Eis os resultados dos potiguares. Na categoria Simples Masculino Sub-15, Rodrigo Gomes foi o campeão, e Matheus Pereira ficou com o terceiro lugar; na Duplas Masculino Sub-15, Rodrigo Gomes e João Douglas foram campeões; na Simples Masculino Sub-17, o campeão foi Adelson Ferreira; na Duplas Masculino Sub-17, Adelson Ferreira e Geffersn Vieira conquistaram o ouro; na simples Feminino Sub-19, Layane Thaise ficou com a prata; na Simples Masculino Sub-19, o título ficou com Maurício Galvão; na categoria Duplas Masculino Principal, Frank Duesberg e José Paulo terminaram em primeiro; na Simples Masculino Veteranos, Antônio Carlos "Cazuza" sagrou-se vice-campeão; e na Duplas Masculino Veteranos, Cazuza e Romilson Nunes (estreando em competições) terminaram com a prata.



"Para nós que fazemos a Federação Norte-Rio-Grandense de Badminton (FNBd), o evento serviu para avaliar o nível técnico dos nossos atletas e como forma de intercâmbio, pois Pernambuco tem bons jogadores", considerou Cazuza, atual presidente da entidade.



Os potiguares fizeram apenas duas ressalvas: por conta da premiação do evento e por uma participação mais efetiva da Conederação Brasileira de Badminton (e de quebra apoio) em relação às competições oficiais - o que seria uma forma de incentivar os atletas, pois no entender dos mesmos o badminton tem grandes condições de se desenvolver tanto em número de competidores quanto em qualidade técnica.