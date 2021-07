Projetos patrocinados pelo BNB levam oficinas a comunidades carentes

Fotos: Cedidas

Na próxima sexta-feira, 17, a comunidade da Serra da Tapuia, no município de Sítio Novo, recebe a oficina de Literatura de Cordel do projeto Um Olhar sobre a Serra. E já no próximo dia 20 é a vez do município de Parnamirim participar das oficinas de fotografia do projeto Olhar Cultural.Os dois projetos têm em comum a iniciativa de levar capacitação cultural a comunidades em que as manifestações da cultura popular têm necessidade de estímulo e valorização, principalmente pela comunidade local.Nas oficinas, o principal objetivo é ensinar aos participantes, além das técnicas do tema que será abordado, alguns conceitos para uma leitura crítica da realidade cultural da comunidade e também questões de cidadania e ética.As inscrições nas oficinas são gratuitas. As de Literatura de Cordel serão feitas na Serra da Tapuia até o próximo dia 16. Para a oficina de Fotografia, em Parnamirim, as inscrições devem ser feitas através do telefone 9977-6464, com o coordenador do projeto Alexandre Santos.O projeto contempla uma temporada de oficinas - teatro, vídeo, fotografia, literatura de cordel e jornalismo cultural alternativo - durante o primeiro semestre de 2009.Na primeira oficina (literatura de cordel) os participantes terão a oportunidade de conhecer os métodos de construção da poesia popular nordestina, além de produzir cordéis que retratem a cultura do município de Sitio Novo. A oficina será ministrada pelo cordelista José Acaci, poeta, músico e professor.Cada oficina será realizada no último final de semana de cada mês (com exceção da primeira) e envolverá diretamente um público de jovens e adultos, fornecendo capacitação técnica e contribuindo para resgatar a cultura e estimular a valorização da identidade local.É uma iniciativa do jornalista e fotógrafo Alexandre Santos, em parceria com a Fundação Parnamirim de Cultura e a Ong Ileaô, de Natal.A ideia surgiu depois que o fotógrafo participou de alguns projetos ministrando oficinas de fotografia para jovens e observou a carência desse tipo de atividade nos municípios do Estado.O projeto começa por Parnamirim e em seguida será realizado em Santo Antônio do Salto da Onça, Carnaubais e Caraúbas.Após a realização das oficinas serão organizadas exposições fotográficas com as fotos dos participantes nos municípios onde a oficina acontece.As fotos ficarão expostas em espaços culturais como as casas de Cultura dos municípios e os próprios participantes vão contribuir na organização da exposição.Mais informações sobre os projetos podem ser conferidas no site www.olharcultural.com ou através dos seguintes contatos: Alexandre Santos - 84-9977-6464, Dayana Oliveira - 84-9138-7111 e Érica Lima - 84-9176-5095.