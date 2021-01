Após furto em residência, quatro são detidos Além desse crime, dois dos presos são acusados de receptação e tráfico de drogas.

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos nesta sexta-feira (20), após um furto ocorrido em uma residência em Santa Rita, zona Norte de Natal, na última terça-feira (17). Jandir da Silva Costa, de 20 anos, e um adolescente de 17 anos são acusados de invadir uma casa e furtar objetos. Já Luis Luciano Barbalho, de 37 anos, e outro adolescente de 16 anos são acusados de receptação.



Segundo informações do chefe de investigação do 12º Distrito Policial, Carlos Neves, Jandir mora vizinho a casa onde realizou o furto. “Ele e o adolescente entram lá na terça-feira e fugiram levando TV, dois aparelhos de DVD, um toca CD e outros objetos. No entanto, uma pessoa viu quando eles pularam o muro”.



A partir daí, os policiais do 12º DP iniciaram a investigação e conseguiram chegar até os acusados, que confessaram o crime. “Depois disso, nós fomos até a casa do Luis Luciano, na favela da África, e encontramos os objetos furtados. Ele e um adolescente de 16 anos foram autuados por receptação de produtos roubados”.



Além disso, Carlos Neves informou que também foi encontrada na residência pequena quantidade de maconha e crack, que caracteriza tráfico de drogas. “Agora, nós vamos encaminhá-los à Delegacia de Plantão da zona Norte, onde serão autuados”, explicou o chefe de investigação.