Anvisa suspende comercialização de produtos de limpeza desinfetantes Limbel Pinho, Eucalipto Brilho Sol, Voraz Limpeza Pesada Brilho Sol, Q'Limbo, Five Star e Spooma Titanic estão com a fabricação e venda proibidas; medicamento Ocylin teve comercialização suspensa.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publica na edição de hoje (1º) do Diário Oficial da União resoluções em que suspende a comercialização de diversos produtos, principalmente de limpeza.



Segundo os textos, os desinfetantes Limbel Pinho, Eucalipto Brilho Sol, Voraz Limpeza Pesada Brilho Sol, Q'Limbo, Five Star e Spooma Titanic estão com a fabricação e venda proibidas por falta de registro na agência.



Além disso, no medicamento Ocylin (amoxilina) 500g/cápsula foi encontrada divergência no teor de amoxilina e por isso também teve a comercialização suspensa.