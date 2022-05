Impacto: MP vai se manifestar contra absolvições sumárias

Vlademir Alexandre Promotor Afonso de Ligório Bezerra Júnior.

ao juiz Raimundo Carlyle de Oliveira Costa, titular da 4ª vara Criminal de Natal.No dia 28 de abril passado, Raimundo Carlyle encaminhou os autos para os promotores se manifestarem sobre as defesas prévias encaminhadas pelos denunciados à Justiça. Conforme matéria publicada no Nominuto.com, o magistrado encaminhou os autos “tendo em vista a pluralidade de réus e a complexidade da causa acerca das preliminares individualmente suscitadas em cada uma das defesas apresentadas”.No dia 15 deste mês os promotores pediram uma dilação do prazo estabelecido. Raimundo Carlyle deferiu esse pedido e estabeleceu esta quinta-feira (21) como prazo final para a devolução dos autos.“Acredito que vamos conseguir cumprir esse prazo e devolver os autos ao doutor Carlyle. Fizemos uma análise detalhada e individualizada de cada defesa. O que posso adiantar é que iremos nos manifestar contra todos os pedidos de absolvição sumária”, antecipou o promotor Afonso de Ligório aoOs denunciados na operação Impacto são: Joseilton Fonseca da Silva, Francisco Sales de Aquino Neto, João Francisco Garcia Hernandes, Tirso Renato Dantas, Antônio Carlos Jesus dos Santos, Aluisio Machado Cunha, Adão Eridan de Andrade, Dicksson Ricardo Nasser dos Santos, Ricardo Cabral Abreu, José Cabral Pereira Fagundes, Salatiel Maciel de Souza, Edivan Martins Teixeira, Júlio Henrique Nunes Protásio da Silva, Geraldo Ramos dos Santos Neto, Sid Marques da Fonseca, Edson Siqueira de Lima, Adenúbio de Melo Gonzaga, Hermes Soares Fonseca, Francisco de Assis Jorge Souza, Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo e Emilson Medeiros dos Santos.Em despacho proferido pelo juiz Raimundo Carlyle no dia 27 de abril, ele confirma que alguns dos denunciados pediram a absolvição sumária, mas não informa quais dos denunciados a pediram. O requerimento, segundo Carlyle, tem “fundamento na atipicidade de conduta, e arguidas preliminares de nulidade absoluta do processo e de determinadas provas, além da incompetência absoluta do juízo e da falta de justa causa para o regular prosseguimento da presente ação penal”.