Tadeu, Heriberto e Raniere visitam torcedora desportista acidentada

Site do ABC Abcdistas fazem visita à boadboarding Débora Nascimento no hospital

Dalva Nascimento Câmara

Contato: (84) 9967-8617

Conta para doações

Nº: 00041694-3

Agência: 0539-013

CEF – Via Direta

Um gesto bonito dos abcdistas, Judas Tadeu, presidente, o treinador Heriberto da Cunha, e o goleiro Raniere. Eles fizeram uma visita à torcedora do ABC, e bodyboarder, Débora Nascimento, 29 anos, que está internada no Hospital do Coração.A atleta foi vítima de trauma na coluna cervical, no último dia 21, na Praia de Ponta Negra, quando fazia treinamentos preparatórios para a disputa do Circuito Mundial de Bodyboarder - segundo etapa -, que aconteceu este final de semana em Salvador (BA).Débora foi submetida a uma cirurgia no dia 25, e se recupera muito bem, na avaliação dos médicos, contudo, devido à gravidade da lesão, continua internada e em observação.Torcedores do ABC coração, Débora, além da visita recebeu a camisa oicial do ABC, e alguns acessórios, todos devidamente autografados por Tadeu, Heriberto e Raniere.“Foi uma visita rápida, até porque ela inda está em plena recuperação. Ficamos tristes com a situação, vê-la desta forma, sabendo do potencial dela e do desejo de fazer o que gosta, que é o surf. Mas, por outro lado, estamos felizes por ter dado tudo certo na cirurgia e pela boa melhora no quadro, além de saber do carinho dela por nós e que com uma simples visita podemos ter ajudado a alegrá-la”, disse Raniere ao site oficial do clube.“Sabemos que a Débora terá um longo caminho de recuperação pela frente, e estamos rezando pela melhora dela, na torcida que volte o mais rápido possível a praticar o surf, que é o que ela sabe e gosta de fazer”, completou o goleiro.A bodyboarder precisará de alguns cuidados especiais e acessórios que ajudem na recuperação. Além de cadeira de rodas, um colchão específico e medicamentos.As despesas serão muito elevadas para que sejam custeadas todas pela família, que não é de classe alta, por isso a mãe deDébora, dona Dalva Nascimento, está contando com a ajuda de familiares por enquanto, mas sabe que necessitará de mais recursos.Ela pede ajuda e espera contar com o apoio de desportistas potiguares, ou até mesmo, de qualquer pessoa que possa contribuir com o tratamento.A família agradece aos que ajudarem: