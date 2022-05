Hermano Morais pode se candidatar a vaga na Assembleia Legislativa

Vlademir Alexandre Hermano admite que estuda possibilidade de se candidatar a deputado.

“Tenho sido estimulado”, confirmou o vereador. Hermano que não participou da reunião da Executiva Estadual do partido na última sexta-feira – por não fazer parte dele - soube das decisões tomadas logo que terminou. Ele elogiou a “postura democrática” do senador Garibaldi Filho que admitiu abrir mão de suas “preferências” partidárias em nome da unidade do partido.Entre as decisões da Executiva está a realização de um congresso estadual no próximo dia 8 de junho, quando serão distribuídos questionários para os militantes do partido responderem e, a partir disso, ser elaborado um plano de governo “com base nos anseios da população”.Hermano duvida que este ano, se repita episódio como o de 2008 em que os militantes do partido não foram ouvidos pelos seus dirigentes, antes de firmar aliança com o PT e PSB.“A lição a partir dos acontecimentos de 2008 servirá para que não pequenos novamente”.Quanto à sua preferência em relação ao posicionamento que o PMDB no estado deva tomar, ou seja, com quem deverá se coligar, o vereador explica que não dá para fazer afirmações no momento, pois “nem as regras que vão nortear as próximas eleições estão completamente definidas, então há decisões que podem alterar as composições e também tem o processo nacional, né?”.