Homenagem a Leônidas Ferreira é marcada por emoção de familiares

Cedida Leônidas Ferreira faleceu no último dia 3 de abril.

Uma sessão rápida, porém, de intensa saudade daqueles que conviveram com o ex-deputado. “Foi um dos homens mais honestos do nosso Estado. Leônidas foi um secretário de saúde exemplar”, exaltou Lavoisier.Dos sete filhos do ex-deputado, apenas Virgínia Ferreira que foi secretária municipal de planejamento de Natal, discursou. Ela ressaltou as qualidades do pai e não do homem público. Virgínia definiu o pai como “um homem apaixonado pela vida”. Num momento em que não conseguiu conter as lágrimas, na tribuna da Casa, ela citou a frase característica de Leônidas: “Não é por aí, vamos conversar?” e continuou a dizer que seu pai era “um eterno democrata”.

Foto: Delma Lopes



Por falar em democrata, Leônidas foi secretário de saúde na gestão do ex-governador José Agripino Maia. Aliás, mais do que isso, segundo as próprias palavras de Agripino, ele foi um dos seus melhores amigos.A placa de homenagem foi entregue a Virgínia pelas mãos do deputado estadual Paulo Davim (PV), que foi seu aluno. Leônidas também era professor.Como político, elogios não faltaram ao seu desempenho na Assembleia Legislativa do Estado. “Eu fui colega do deputado Leônidas Ferreira aqui na Assembleia e, tivemos um excelente relacionamento. Trata-se de um homem de bem, de espírito público, nos ajudava muito aqui, era sempre uma boa referência”, relembrou o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves.Ele também recordou um dos maiores feitos do ex-secretário de saúde do estado. “Leônidas como secretário de saúde foi um pioneiro. Ele implantou aquele programa que previa um médico em cada município. Em toda sua história de 40 anos, havia municípios que não tinham médico residindo na cidade e isso mudou a saúde pública do Rio Grande do Norte, graças a visão de Leônidas”.“Era um homem que colocava toas as suas ações em função do interesse público e da valorização humana”, complementou o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza.