Kaká diz estar pronto para ser aproveitado contra o Peru O atacante vem se recuperando de contusão no pé esquerdo.

O atacante Kaká afirmou estar pronto para enfrentar o Peru, amanhã (01.04) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, caso seja escalsdo.



Ele, que vem se tratando de uma contusão no pé esquerdo, participou ontem (30.03) de um coletivo contra os juniores do Grêmio-RS - deju passes, driblou e chutou a gol - e não sentiu nada.



"Depois de tantos dias sem jogar, recuperei as minhas condições e agora estou pronto para ajudar a Seleção Brasileira", disse, agradecendo aos que estiveram junto com ele na recuperação.



O coletivo



O coletivo que o atacante participou durou cerca de 45 minutos, com os jogadores que não atuaram no domingo; o Brasil jogou - e venceu, 2 a zero - com Doni, Thiago Santos (jogador do Grêmio que completou a equipe), Thiago Silva, Miranda, Kleber; Josué, Anderson, Julio Baptista, Kaká; Alexandre Pato e Adriano. Os gols forammarcados por Julio Baptista e Alexandre Pato.



Já os atletas que enfrentaram o Equador, mais o lateral direito Daniel Alves, realizaram exercícios na piscina. Maicon, que sofreu estiramento na partida contra o Equador, está recolhido ao Departamento Médico.