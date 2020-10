Estados Unidos são principal destino dos produtos potiguares Vendas para norte-americanos caíram 31% em relação ao primeiro bimestre de 2008. Principais compradores também adquiriram menos que em 2008.

No ranking de países compradores dos produtos exportados pelo Rio Grande do Norte, os Estados Unidos mantiveram a primeira colocação no primeiro bimestre do ano, apesar de o volume ter diminuído 31% em relação ao mesmo período de 2008.



Os norte-americanos compraram US$ 11,6 milhões em produtos potiguares, mais de um quarto do total exportado pelo Estado. O valor é bem superior ao vendido à Espanha, segunda do ranking, que comprou US$ 7,1 milhões do Rio Grande do Norte em janeiro e fevereiro.



A Holanda, Reino Unido e França vêm em seguida, com compras totais de US$ 6,4 milhões, US$ 4,2 milhões e US$ 3,0 milhões, respectivamente. A venda para os cinco primeiros países da lista diminuiu em relação ao ano passado. A maior queda foi nas vendas para a Holanda, 54%.



O primeiro país da lista a apresentar acréscimo nas compras de produtos potiguares em relação a 2008 é a China, que ocupa a 13ª posição e adquiriu US$ 335 mil dólares em 2009, contra US$ 99 mil no primeiro bimestre do ano passado.