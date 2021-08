Boas ideias, bons negócios para financiar projetos

Fotos: Karla Larissa Segundo Francilene o importante é que a empresa tenha um projeto inovador

Inscrição

O edital do Prime, lançado em 5 de março, prevê a subvenção econômica à inovação de empresas nascentes, ou seja, que tenha no máximo dois anos até o dia 30 de abril.No primeiro ano de operação do Prime, cada empresa selecionada poderá contar com R$ 120 mil, em recursos não-reembolsáveis.Essa verba poderá ser utilizada, basicamente, para apoio ao empreendedor e gestor do negócio e, ainda, para contratação de consultorias de mercado em áreas de gestão consideradas relevantes para a empresa, como recursos humanos, propriedade intelectual, formulação estratégica e inovação.No segundo ano do Programa, a empresa passará por uma nova avaliação e, dependendo do desempenho, poderá se beneficiar de um crédito adicional de mais R$ 120 mil, do Programa Juro Zero. Nesse caso, o financiamento será devolvido em 100 vezes sem juros.Para a operação do Prime Brasil foram definidas 17 fundações âncoras. Uma delas é a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba que irá disponibilizar recursos da ordem de R$ 14 milhões para empreendimentos dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas.A diretora geral da Fundação PaqTC PB, Francilene Garcia, explica que o Prime atende empresas de qualquer setor, seja comércio ou serviços, o importante é que tenha um projeto inovador. "O programa é para tornar viáveis negócios partidos de boas idéias e irá ajudar com que projetos saídos da academia se tornem uma realidade e cheguem ao mercado", destaca.Ela esclarece que o programa irá ajudar na melhoria da capacidade gerencial do empreendimento, já que com os recursos será possível contratar uma consultoria para acompanhar todo o processo de comercialização da ideia. "Muitos empreendedores possuem bons projetos, mas têm dificuldades de comercialização".A Fundação PaqTC PB também estará orientando os empreendedores sobre o programa, a inscrição e o processo de seleção. No estado, a Fundação mantém ainda ajuda de técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), antigo Cefet/RN.Qualquer empresa está apta a participar do Prime, desde que desenvolva atividades com conteúdo tecnológico e disponha de um produto viável economicamente, basta se inscrever, preenchendo um formulário disponível no site da PaqTC PB (). O edital também está disponível no endereço. No ato de inscrição da empresa no edital ela precisa estar munida de seu CNPJ.Depois de inscrito, o empreendedor passará por um curso obrigatório de imersão em negócios, com duração de quatro dias, com o objetivo de auxiliá-lo no aperfeiçoamento de seu Plano de Negócios.Após o treinamento, a empresa deverá apresentar uma proposta detalhada de seu projeto, que será avaliada por uma equipe de consultores segundo os critérios estabelecidos no edital. A avaliação decidirá se o empreendedor está realmente apto para assinar o contrato.