Jardim de "anjinhos" para matar por motivação política

Fred Carvalho Delegado Fábio Rogério investiga denúncia feita por vídeo no Youtube

O caso foi divulgado com exclusividade pelo Nominuto.com na quinta-feira (7). O vídeo foi gravado pelo próprio Gustavo Ribeiro na casa do soldado Câmara, por volta das 22h. O policial cita que o suposto crime foi encomendado por Fernando Bandeira inicialmente em nome do prefeito Manoel Agnelo Bandeira Lima. Num segundo momento, Luciano Câmara relata que Fernando Bandeira diz que o irmão não tem envolvimento com a história.O caso já vem sendo investigado pelo delegado regional de João Câmara, Fábio Rogério Silva, desde a quarta-feira (6). “Faz cerca de um mês que o soldado Luciano me procurou e contou essa história. Mas nunca mais ele havia aparecido. Ontem (6), ele voltou a me procurar e eu resolvi colher o depoimento dele e registrar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência)”, falou o delegado.Fábio Rogério antecipou que na próxima terça-feira vai ouvir o professor Gustavo Ribeiro, que seria a suposta vítima do atentado. "Em seguida vamos ouvir Fernando Bandeira, que é irmão do prefeito. Também pretendo colher o depoimento do prefeito Agnelo Bandeira, mas como ele tem foro privilegiado, será o próprio prefeito que vai escolher hora e local para depor", falou o delegado.Na gravação, o soldado Câmara, que é lotado no Batalhão de Jardim de Angicos, diz que o crime seria motivado pelo fato de Fernando Bandeira saber que Gustavo Ribeiro teria documentos contra o prefeito Agnelo Bandeira. "Você tava mexendo em fórum com relação ao Agnelo, coisas que o comprometiam e queria que o PM desse um fim, o mais rápido possível, no caso, assassinar", relata num trecho do vídeo.Ainda na gravação, o policial afirma que Fernando Bandeira saiu com destino a Natal à procura desse dinheiro. No dia seguinte, Bandeira teria ido à delegacia e falado ao soldado: "Luciano, é o seguinte, eu tive conversando com Agnelo, ele não foi de acordo com isso agora, deixasse esfriar porque tá tendo um problema que vem agora em maio, e tá muito no quente, tá entendendo? Aí, tá acertado nesse valor, mas vamos deixar pra daqui mais uns dias".O delegado Fábio Rogério disse que vai continuar a investigação. "É uma denúncia grave de ameaça de morte que precisa ser apurada. Se for comprovado o crime, os responsáveis vão pagar pelo o que fizeram".Em entrevista por telefone nesta sexta-feira (8), Fernando Bandeira disse que o conteúdo da gravação é fruto de "politicagem". "Tudo isso que está acontecendo não passa de politicagem. Todos aqui na região sabem da conduta de nossa família. Vamos provar que não temos nada a ver com essa história e em seguida vamos processar o soldado Luciano".E continuou: "Esse soldado chegou aqui na cidade faz alguns meses e desde então ficou exigindo dinheiro da Prefeitura. Temos por costume dar um auxílio aos policiais que trabalham aqui. Alugamos casas, às vezes damos combustível ou passagem. Mas não podemos dar dinheiro, como os R$ 1 mil que ele vinha querendo", falou Fernando, que diz trabalhar voluntariamente para a administração do irmão.Fernando Bandeira disse acreditar que a oposição, vendo que o policial estaria chateado pelo fato de não conseguir o dinheiro que pedia, se aproximou de Luciano Câmara. "Eles convenceram o policial a gravar o vídeo, mas posso assegurar que nada daquilo existiu. Deus me livre de algum dia alguém de minha família se envolver com algo tão grave.O Gustavo Ribeiro realmente é nosso adversário, mas ele não é nosso inimigo. Já contatamos nossos advogados e vamos processar o policial pelas calúnias que falou", concluiu.