Advogado considera indiciamento de Dantas e diretores arbitrário Segundo Andrei Schmidt, que defende o banqueiro Daniel Dantas, indiciamento foi “arbitrário” e tem o “propósito de produzir denuncia às pressas.

Em nota distribuída hoje (27) à imprensa, o advogado Andrei Schmidt, que defende o banqueiro Daniel Dantas e outros executivos do Grupo Opportunity, voltou a condenar o indiciamento de seus clientes anunciado pela Polícia Federal na manhã de hoje. Segundo ele, o indiciamento foi “arbitrário” e tem o “propósito de produzir denuncia às pressas e justificar ilegais pedidos de cooperação internacional”.



“As autoridades americanas liberaram, na semana passada, recursos do Opportunity Fund que estavam bloqueados”, assinalou o advogado, na nota. Para Schmidt, o indiciamento feito pela Polícia Federal pretende “fabricar provas como munição a ser usada no embate internacional”. “A persistir essa conduta, a seriedade dos acordos internacionais assinados pelo Brasil será alvo de questionamentos”, afirmou.



De acordo com o advogado, o Opportunity só aceita aplicações de bancos provenientes de países que possuem legislação e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e segue “com extremo rigor” normas no tocante à origem dos recursos. “Não faz sentido, portanto, o Opportunity ser discriminado por atuar nos mesmos padrões do mercado”, reclamou o advogado, na nota.



Treze pessoas, entre as quais, Daniel Dantas, foram indiciadas hoje pela Polícia Federal em um dos inquéritos da Operação Satiagraha, que investiga especificamente crimes financeiros cometidos pelo Grupo Opportunity.



Fonte: Agência Brasil