Dívidas renegociadas do Pronaf têm de ser pagas até domingo Agricultores que renegociaram débitos terão de depositar primeira parcela até o dia 15 de março. Quem não cumprir o prazo pode ficar fora do programa.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é conhecido pelas vantagens que oferece para agricultores familiares e assentados da reforma agrária captarem recursos voltados à produção. Porém esse dinheiro não é de graça e quem renegociou suas dívidas tem até o dia 15 para ir aos bancos e efetuar o primeiro pagamento.



Ao todo, 195 mil agricultores de todo o Brasil, dos 650 mil que aderiram à renegociação, ainda não regularizaram sua situação junto aos bancos e podem perder o direito a permanecer no Pronaf.



Quem der início à quitação dos débitos estará apto a buscar novos financiamentos dentro do programa, enquanto aqueles que atrasarem o pagamento do débito ficarão impedidos de efetuar transações financeiras, como manter conta em banco e tomar empréstimos, podendo até ter seus nomes inscritos na Dívida Ativa da União.



O Banco do Brasil realizou sexta-feira, dia 6, uma teleconferência com a participação de representantes do banco, de movimentos sociais ligados ao homem do campo e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o objetivo de incentivar a mobilização em torno dos pagamentos.