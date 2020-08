Cineclube Natal exibe filme japonês

O Cineclube Natal retoma sua cativa parceria com o Nalva Melo Salão Café apresentando às 20h desta sexta-feira (6) o filme japonês Contos da Lua Vaga ("Ugetsu Monogatari", 1953), do diretor Kenji Mizoguchi. A entrada custa R$ 2 e a classificação etária é de 14 anos.O filme "Contos da Lua Vaga", do diretor Kenji Mizoguchi (1898-1956) é um dos mais famosos de sua curta carreira (apenas dez anos), que lhe rendeu a fama de "cineasta das mulheres", em decorrência de sua paixão em retratar o sofrimento e espírito de sacrifício femininos.

Essa preferência se deu na infância do diretor nipônico, quando o seu pai se envolveu em negociações infelizes, que resultaram na ruína da fortuna familiar, levando a irmã a ser vendida como gueixa - fato retratado melancolicamente em outro filme do oriental, "Oharu, a vida de uma cortesã".

Mizoguchi, um cineasta formado a partir desses traumas, conta a história de "Contos da Lua Vaga"a partir de dois homens, mas eles são apenas o veículo para versar sobre os sacrifícios e a sabedoria feminina.

Dois irmãos oleiros, durante o Japão Feudal do século 16, fogem com suas esposas da guerra civil e acabam separando-se delas.Um sonha em ser samurai, e larga tudo, inclusive a mulher que ama, para provar a ela - e a si próprio - que seu sonho não é apenas uma bobagem. O outro almeja tornar-se rico com seu trabalho para dar o melhor para a mulher, que no entanto quer apenas tê-lo ao seu lado.