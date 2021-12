Iberê fará sobrevoo sobre região do Apodi na quarta-feira Vice-governador estará acompanhado de membros da Defesa Civil do estado e avaliará situação do local.

O vice-governador do estado, Iberê Ferreira, estará sobrevoando a região do Apodi às 6h da quarta-feira (6), acompanhado do comitê da Defesa Civil que está avaliando as condições das regiões afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Norte.



De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania do estado, Leonardo Arruda, há uma preocupação com as águas “que estão descendo da região do Ceará” e que podem agravar ainda mais o problema das enchentes no Oeste potiguar.



O vice-governador, que também acumula a função de secretário de Recursos Hídricos do estado, após o voo, analisará as prioridades para o trabalho do Governo do Estado na região.