CPI dos grampos vai a São Paulo ouvir juízes das operações Satiagraha e Chacal Parlamentares querem acesso a informações sigilosas dos processos.

Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas Telefônicas Clandestinas da Câmara devem ir a São Paulo na próxima terça-feira (17) para conversar com os juízes Fausto De Sanctis e Luiz Renato, que presidem, respectivamente, os processos das operações Satiagraha e Chacal, e Ali Mazloum, responsável pelo processo, que investiga o vazamento de informações do delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz em uma das operações.



“Vamos fazer um apelo a esses juízes para que também disponibilizem à CPI as informações sobre essas operações, seja suspendendo os sigilos, seja compartilhando os dados com a CPI”, disse o relator da comissão, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA).



O juiz Ali Mazloum disponibilizou os dados do inquérito à CPI e ontem foi aprovado requerimento na comissão abrindo o sigilo dos documentos para os integrantes da CPI e também para o público.



Segundo Pellegrino, a abertura dos documentos concedida pelo juiz Ali Mazloum vai dar um novo fôlego aos trabalhos da comissão.



“A reclamação principal nossa era de que essas informações estavam protegidas sob o sigilo judicial e nos impedia de ter acesso a dados fundamentais. Agora o juiz Ali Mazloum, em atitude elogiável, suspendeu o sigilo do inquérito. Isso dá à CPI um manancial para fazer as apurações”, disse o relator.



Pellegrino informou que, nessa primeira fase de trabalhos, a comissão vai tomar depoimentos para buscar esclarecimentos e, havendo contradições, serão feitas acareações para buscar a verdade dos fatos. “Poderemos lançar mão de acareações para termos convicção maior da verdade”, disse o relator.



Pelo cronograma de audiências, segundo o relator, está acertado que, no dia 18 de março (quarta-feira), os integrantes da CPI vão ter uma conversa com o delegado Amaro Vieira Ferreira, que comanda o inquérito sobre o vazamento de informações sobre a operação Satiagraha.



No dia 19, deverá ser ouvido o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) e o servidor da Agencia Brasileira de Inteligência (Abin), Márcio Seltz.



No dia 24 deverá ser ouvido Francisco Ambrósio, ex-agente do SNI. No dia 1° de abril a CPI vai tomar novamente os depoimentos do delegado Prótogenes Queiroz e do delegado Paulo Lacerda.