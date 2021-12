Para João Faustino, Rogério Marinho é a renovação do PSDB

Elpídio Junior

Com grande respeito por parte da direção nacional do PSDB e, principalmente, pelo governador de São Paulo, José Serra, João Faustino segue trabalhando em prol da campanha de Serra à Presidência da República. Apesar da nova função, Faustino continua acompanhando as mudanças no partido no Rio Grande do Norte e acredita que a filiação de Rogério Marinho é “uma imposição” da política atual.“Rogério representa, de forma material, o momento de renovação do PSDB, ele é a renovação do partido. Eu, Geraldo, Luiz Almir, somos pessoas que estamos há muito tempo no partido e é necessário um político novo. Isso é uma imposição do momento político atual do país”, explicou.