Fim de jogo: Potyguar é campeão do Segundo Turno As duas equipes decidem quem enfrenta o Assu no grande decisão do Campeonato Estadual.

FIM DE JOGO



Potyguar é campeão do Segundo do Turno do Estadual. Agora a equipe enfrentará o Assu, na grande decisão.



48 minutos: Potyguar de Currais Novos segura bola no campo de ataque.



46 minutos: Gilmar recebe de Quirino e chuta forte de fora da área. A bola passa a direita do gol de Raniere e vai para fora.



44 minutos: Quirino perde duas chances seguidas de marca o segundo do Potyguar. Ele chuta duas vezes e Raniere defende dentro da pequena área.



43 minutos: ABC tem mais uma falta perigosa. Gaúcho bate em cima da barreira. Ben-Hur pega o rebote, lança para o meio da área. João Paulo chuta forte, a bola bate nos zagueiros do Potyguar e, em seguida, na trave.



41 minutos: Rogerinho recebe bola, dribla adversário, toca pra Ben-Hur. Na tabela, a bola bate na zaga e saí pela linha de fundo.



39 minutos: Ivan recebe bola na área, dribla um dos zagueiros, toca para João Paulo, que se atrapalha e chuta na rede pelo lado de fora.



36 minutos: Na segundo falta seguida na entrada da área, Gaúcho chuta para fora.



35 minutos: Gaúcho chuta forte e campo molhado quase atrapalha Nilson, mas, o goleiro do Potyguar espalma para fora.



34 minutos: Sandro recebe falta de Maceió. É mais uma chance de gol para o ABC.



32 minutos: Ivan mais uma vez leva perigo ao gol do Potyguar. O atacante invade a área e chuta forte, pra defesa do goleiro Nilson.



30 minutos: Ivan recebe bola na área, mata no peito, mas, o bandeirinha marca impedimento para decepção da torcida abcedista.



27 minutos: VERMELHO - Everaldo é expulso após receber segundo amarelo no jogo. Agora, Potyguar e ABC estão com dez em campo cada.



24 minutos: GOOOOOOOOOOOOLLLLL DO POTYGUAR! Após erro de Rogério, Thiago recebe a bola na intermediária e acerta uma bomba de fora da área.



23 minutos: Rogerinho tenta abrir espaço para o ABC e a torcida gosta de duas fintas do jogador. No entanto, a zaga do Potyguar afasta o perigo.



19 minutos: UHHHHHHHHH! Gabriel em cobrança de penalti perde a chance de abrir o placar no Frasqueirão. Apesar da batida forte, o goleiro Nilson faz boa defesa e evita gol contra o Potyguar.



15 minutos: Penalti para o ABC. Rogerinho invade a área e toca para Sandro que é derrubado.



9 minutos: Fabiano recebe segundo amarelo após falta em Quirino é expulso!



ABC e Potyguar de Currais Novos se enfrentam na final do Segundo Turno do Campeonato Estadual. A partida classifica uma das equipes a grande final contra o Assu, que venceu o Primeiro Turno.