Robinson defende João Maia e reafirma aliança para 2010

Vlademir Alexandre João Maia e Robinson: compromisso para 2010 está mantido.

, na tarde desta segunda-feira (9), que acredita na inocência do deputado federal João Maia (PR) sobre as últimas reportagens nacionais envolvendo o parlamentar e o seu irmão, ex-diretor do Senado, Agaciel Maia.“João Maia é uma pessoa de bem. Acredito que vai esclarecer tudo e provar tudo o que estão dizendo contra ele”, defendeu o companheiro de “aliança”.Robinson também afirma que as acusações contra o deputado federal não devem abalar o acordo firmado entre eles e o vice-governador Iberê Ferreira de Sousa (PSB), no que diz respeito à união deles e da governadora Wilma de Faria para apoiar aquele que estiver melhor posicionado para disputar o governo em 2010.“ Não acredito que esta situação que João Maia está passando possa prejudicar os planos políticos dele para as eleições em 2010. O que posso garantir é que nossa aliança permanece. Ele é meu aliado e isso não afetará nossa boa relação”, reafirmou Robinson.Questionado se as denúncias podem representar uma perseguição política, o deputado preferiu não se comprometer. “Não acredito nisso. Até porque não é assim que se faz política. Política se faz com propostas, idéias e muito trabalho e não agindo dessa forma”, ressaltou o presidente da AL.O pré-candidato ao governo em 2010 chegou cedo a inauguração do Hospital da Mulher, na zona norte da cidade, e foi bastante aplaudido pelo público presente a unidade. Robinson não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade para conversar com os "futuros eleitores".