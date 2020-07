Terceira edição do Tô na Mídia - ressaca da imprensa - será à tarde Além da presença de Danuza D´Salles, festa terá como atrações a escola de samba Malandros do Samba e os grupos Pura Tentação e Black Samba.

A terceira edição do Tô na Mídia – a ressaca do carnaval da imprensa – modifica um pouco o seu formato esse ano, mas com a promessa de repetir o sucesso de animação dos anos anteriores.



Além de mudar de local mais uma vez - a festa será no Espaço Lounge Beach - Chaplin, os organizadores optaram também por outro horário: durante o dia. A intenção é atrair ainda mais os jornalistas, profissionais afins e público em geral, que poderão aproveitar a tarde do sábado (7) para esticar um pouco as comemorações da folia de momo.



Mas, tirando as poucas mudanças, o evento não abre mão de atrações que são sucesso e já têm a cara do Tô na Mídia, como a apresentação do artista Arruda Salles, com a espetacular “Danuza D´Salles”, além de apresentação de integrantes da escola de samba Malandros do Samba, das Rocas. Destaque ainda para a eleição de rei e rainha Tô na Mídia, que acontece na hora e com a votação dos presentes.



A banda Pura Tentação, que fez participação na primeira edição, volta a animar o evento, com repertório bastante diversificado. O grupo, com mais de 10 anos de formação, é um dos mais requisitados do Rio Grande do Norte, e apesar de ter iniciado carreira tocando pagode, hoje mistura os mais variados ritmos da música brasileira.



A novidade desse ano fica por conta da banda Black Samba, antiga Mania de Samba. A atração dará ainda mais o ar de pagodão de um sábado à tarde. O grupo é bastante conhecido dos natalenses que curtem o estilo musical e freqüentam as famosas rodas de samba.



O terceiro Tô na Mídia só será possível graças ao patrocínio e apoios fundamentais para sua realização. Destaque para parceiros mais antigos, como a marca de bebidas 51, que fará degustação de seus produtos pelo período de três horas, Opção Gráfica, e O Boticário. O evento conta com novos colaboradores também, como o Natal Shopping, Interativa Digital, Chili Beans, O Jornal de Hoje, senadora Rosalba Ciarlini e o deputado federal Fábio Faria.



Tô na Mídia

Local: Lounge Beach – Chaplin

Dia: 7 de março (sábado)

Hora: 13h

Atrações: Black Samba e Pura Tentação