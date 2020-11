Fábio Faria sugere lançamento de "3ª via" na eleição 2010

Fotos: Gabriela Duarte Fábio Faria: "PMN, PTB e o PP que querem ver Robinson Faria governador".

Para o parlamentar do PMN, trata-se de uma alternativa para aqueles que não se sintam "à vontade" com os nomes que forem escolhidos pelo grupo da governadora ou da oposição.Questionado se o representante dessa terceira via seria o deputado Robinson Faria, ele respondeu: "E por que não? Hoje uma terceira via é muito diferente de 8 anos atrás. Atualmente ela é respeitada porque se a população absorve o nome, ela tem reais condições de trabalhar de vencer a eleição", afirmou.Fábio ressalta que o grupo o qual o seu pai lidera é formado por três partidos. "O PMN, PTB e o PP que querem ver Robinson Faria governador este estado", defende.O deputado disse ainda que espera igualdade de condições entre os pré-candidatos. No grupo da governadora são quatro pleiteando a indicação: Robinson Faria (PMN), João Maia (PR), Iberê Ferreira (PSB) e Carlos Eduardo (PSB)."Eu espero que a escolha seja ouvindo o povo e não como aconteceu na última eleição. O candidato da cúpula foi derrotado. Todos lembram".Fábio Faria acredita que o prazo ideal para divulgação do nome do "escolhido" seja "a virada de 2009 para 2010", opina argumentado que seria uma data com tempo suficiente até a eleição, para trabalhar o candidato.