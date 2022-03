Copa do Brasil: Corinthians vence apertado o Flu; Fla e Inter empatam No Pacaembu, a vitória foi pela contagem mínima, com Dentinho; já no Maracanã, não houve gol, e a decisão será em terras gaúchas.

Além da goleada do Vasco cobre o Vitória, a Copa do Basil teve mais duas partidas nesta noite de quarta (13). Em São Paulo, precisamente em pleno Pacaembu, o Corinthians venceu o Fluminense - e agora tem uma leve vantagem para o jogo da "volta" desta fase, semana que vem no Rio; e no Maracanã, Flamengo e Internacional não passaram do 0 a 0 - e na semana que vem o vencedor da fase será conhecido em terreno colorado, no Rio Grande do Sul.



Corinthians x Fluminense



Na partida que marcou o centésimo jogo de Mano Menezes no comando, o Corinthians venceu pela contagem mínima - 1 a zero, gol de Dentinho aos 10 minutos do primeiro tempo.



O time da casa decidiu marcar o Fluminense "em cima" desde os primeiros instantes - o tricolor carioca, parreiramente, ficou apenas esperando as ações adversárias. Não deu outra: o Corinhians criou diversos momentos de perigo - como o do gol único da partida: Cristian passou a bola para Dentinho que, sozinho, chutou cruzado e abriu o placar. Minutos depois, quase Dentinho marcou novamente:após lance de Alessandro: ele chutou, mas a bola bateu na trave e passeou na frente do gol, até que a zaga tirou o perigo.



Na segunda etapa, praticamente a mesma coisa - pressão corinthiana, só que desta vez o Fluminense estava um pouco mais afeito ao ataque. Os goleiros Felipe e Fernando Henrique foram bem exigidos. Na melhor chance corinthiana, Ronaldo colocou André Santos na cara do gol - mas o goleiro adversário estava atento.



O resultado dá ao Corinhians a vantagem de jogar por um empate na próxima quarta-feira (20). Se o "Timão" fizer gol, pode até perder por um gol de diferença.



Flamengo x Inter



E no Maracanã? O que mais faltou no eterno templo do futebol mundial - pelo menos para os brasileiros - foi pontaria. Flamengo e Internacional não conseguiram abrir o placar, por mais que tentassem (foi uma meia-dúzia de chances que os dois times tiveram) - e tudo acabou empatado, 0 a 0.



O Fla preferiu não esperar para ver o que os colorados pretendiam aprontar em pleno Rio de Janeiro, e tratou de atacar nos instantes iniciais - tanto que aos 9 minutos Léo Moura cobrou falta e Everton apareceu para cabecear (mas a bola bateu na trave). Sete minutos depois, Juan cruzou para Léo Moura, que passou para Ronaldo Angelim - ele chutou forte, mas o goleiro Lauro defendeu. Aos 36, Léo Moura cruzou para Juan - que tascou na trave.



No segundo tempo o jogo se apresentou un tanto morno. Lance importante mesmo, só aos 23 minutos, quando Kleberson recebeu na área e chutou cruzado - de novo, trave. O Internacional só veio ao ataque nos minutos finais: aos 31 minutos, Andrezinho cobrou falta - o goleiro Bruno defendeu; no último lance do jogo, Andrezinho "soltou a bomba", trave; no rebote, Nilmar chutou - e o goleiro Bruno defendeu. No placar final, tudo zerado.



Com este resultado, as coisas serão decididas no Rio Grande do Sul, na próxima semana: o Internacional joga por uma vitória simples; se der empate no tempo normal, e se (e somente se, como diriam os professores de Metemática e Física) o empate for fora do zero,é o Flamengo que seguirá adiante na competição. Outro 0 a 0 leva o jogo para os pênaltis.