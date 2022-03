Adote o Verde ainda não mobiliza a população Programa de adoção de praças e canteiros vem tendo boa aceitação por empresas, mas falta adesão por parte da população da cidade.

Lançado em março, o Programa Adote o Verde atrai a atenção das empresas, porém a população ainda não despertou interesse pela iniciativa. Até o momento, apenas seis pessoas procuraram a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para a manutenção voluntária de canteiros e jardins públicos.



O programa já contabiliza a adoção de duas praças na cidade do Natal. A previsão é que, na próxima semana, mais cinco praças sejam adotadas.



Segundo o chefe do setor de Praças e Jardins da Secretaria de Serviços Urbanos de Natal (Semsur), Ariosto Costa, nesta sexta-feira (15) a Praça Augusto Leite, na Zona Leste, será adota pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte (Sinduscon).



Ainda segundo o chefe do setor de Praças e Jardins, o número de adoção é considerado satisfatório. “A adoção não pode ser feita de uma hora para outra”, diz, completando “é uma decisão muito importante e deve ser encarada com responsabilidade”.



A cidade do Natal possui atualmente 248 praças, entre arborizadas e urbanizadas, somente urbanizadas e sem arborização e urbanização.



A Delphi Engenharia foi a primeira empresa a adotar uma praça. Está sob a responsabilidade da construtora a Praça Kalina Maia, localizada no bairro de Lagoa Nova.



A empresa é responsável pela manutenção do projeto paisagístico da praça, pela limpeza do espaço e também pela conservação dos equipamentos.



A ideia do programa, realizado pela Prefeitura por meio da Semsur, é recuperar e manter as áreas verdes da cidade e compartilhar com a população a responsabilidade de conservar parques, jardins e canteiros centrais.



Para adotar praças, canteiros ou jardins, o interessado deve entrar em contato com a Semsur pelo telefone 84 3232.3845 ou mesmo pelo site www.adoteoverde.com.br.