Empresas consultam internet na hora de contratar.

Segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Recursos Humanos, seccional do Rio Grande do Norte (ABRH/RN), Jocélio Soares, a internet se tornou uma ferramenta de seleção de candidatos. "Hoje as empresas têm pressa para contratar e querem o melhor profissional, não pode perder tempo errando", afirma.Soares conta que, em outros países, as empresas costumam visitar a residência do candidato para saber informações sobre o convívio com a família e vizinhos. "A empresa não precisa só de um bom profissional, é preciso que ele tenha um bom comportamento no meio social", explica.Para Soares, a internet também é útil para saber se o candidato falou a verdade na entrevista ou nas informações apresentadas no currículo. "Muitos candidatos mentem, e, quando procuramos na internet, acabamos descobrindo", destaca.O presidente da ABRH/RN sugere que as pessoas tomem cuidado com as informações que irão disponibilizar em sites de relacionamentos. Por exemplo, escolher comunidades no Orkut, como "Eu tenho preguiça", "Não gosto de trabalhar", pode resultar na perda de uma vaga de emprego. "As pessoas têm que tomar essa precaução", enfatiza Soares.De acordo com Soares, os sites de relacionamentos também são consultados não só na hora de definir um candidato, mas também para recrutar. "Procuramos em comunidades com o perfil desejado. Esses sites têm ajudado na hora de encontrar profissionais".Apesar de a consulta aos sites ser comum nas empresas de RH, ainda causam polêmica. Os contrários à prática acreditam que a busca de informações sobre o candidato na internet poderia resultar em crime de discriminação, de acordo com a Lei federal 9.029 que proíbe "a adoção de prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade", sob pena de multa e detenção de até dois anos.Mas para o advogado trabalhista Antônio Morais, os sites são públicos e qualquer pessoa pode ter acesso às informações divulgadas neles, por isso, a pesquisa não é ilegal. Além disso, fica difícil comprovar que um candidato foi desclassificado em uma seleção de emprego por discriminação com base em informações publicadas na internet. "A contratação caracteriza-se por critérios subjetivos e fica difícil comprovar que uma empresa discriminou um candidato porque viu no Orkut que ele é homossexual, por exemplo. É preciso ter provas", salienta.