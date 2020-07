Adolescente é detido roubando agência do BB em Ceará Mirim O rapaz roubou dois malotes de dentro de um dos terminais de atendimento, mas foi capturado pelos guardas quando tentava passar pela porta automática.

A Polícia Militar deteve no início desta tarde um adolescente que tentou roubar dois malotes com dinheiro da agência do Banco do Brasil localizada na cidade de Ceará Mirim, distante 28 km de Natal.



O adolescente chegou ao banco por volta das 15h, aproximando-se dos terminais de atendimento. Quando os caixas se distraíram, ele entrou em um dos guichês e retirou dois malotes com dinheiro, mas ao tentar sair pela porta automática, os guardas o viram e o detiveram.



A polícia foi acionada, mas o adolescente estava sem documentos e afirmou ser natural de Minas Gerais e menor de idade. Ele foi levado para a Delegacia de Ceará Mirim e será encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte (ITEP) para ser identificado.