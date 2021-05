Semurb estuda atualização da legislação urbanística e ambiental Kalazans Bezerra quer um novo código de meio ambiente e atualizar o código de obras.

O secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb), Kalazans Bezerra, afirma que a Secretaria estuda a atualização da legislação urbanística e ambiental no que diz respeito à regulamentação de instrumentos previstos no Plano Diretor de Natal.



Além disso, o secretário declara que a Semurb pretende regulamentar as Zonas de Proteção Ambiental da cidade. Atualmente, são 10 zonas. Das dez, cinco já foram regulamentadas e as outras cinco deverão passar brevemente pelo processo.



Outro plano para modernizar a Secretaria, de acordo com ele, é fazer um novo código de meio ambiente e atualizar o código de obras. “O código de meio ambiente é do ano de 1992. Esse precisa ser refeito por completo. Já o código de obras, datado de 2004, necessita apenas ser atualizado”.