Governadora tem três audiências esta tarde em Brasília Wilma vai tratar do aeroporto de São Gonçalo, na Infraero; do Fundeb, com o ministro da Educação; e do VLT, com o ministro das Cidades.

A agenda de audiências da governadora Wilma de Faria em Brasília, iniciada na manhã de hoje (17) com um encontro no Ministério das Minas e Energia, prossegue nesta tarde e noite com mais três reuniões marcadas.



Às 16h30, ela irá ao Ministério da Educação, onde vai tratar do aumento dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), em audiência com o mininstro Fernando Haddad.



Logo depois, a comitiva formada pela governadora e secretários do governo potiguar deve seguir para a Infraero, onde vai ser recebida pelo presidente, Cleonilson Nicácio Silva, com quem discutirá os rumos da licitação para a escolha da empresa responsável por construir o futuro aeroporto de São Gonçalo do Amarante.



Às 19h, Wilma de Faria se reúne com o ministro das Cidades, Márcio Fortes, para tomar conhecimentos das medidas da União relativas à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Natal; e das obras de saneamento de Mossoró.