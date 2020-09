Parreira volta ao Fluminense com vontade de principiante Novo técnico assume segunda-feira e comanda a equipe na quarta, contra o Volta-Redonda .

Carlos Alberto Parreira foi apresentado oficialmente na manhã desse sábado como técnico do Fluminense. Parreira, que volta o clube para exercer a função de treinador pela terceira vez, inicia o trabalho na segunda-feira e dois dias depois já estará no banco, no jogo entre Fluminense x Volta Redonda.



Ao aceitar o quarto convite do presidente Roberto Horcades para comandar a equipe tricolor o técnico disse assumir o cargo com vontade de principiante, alegria, prazer e com os títulos da Taça de Prata (1970), quando era preparador físico, e do Campeonato Brasileiro (1994), como treinador, vivos na memória e no coração.



"Dessa vez não tinha razão alguma para não aceitar o convite do presidente. Estava saudoso da adrenalina do futebol e em todas as minhas passagens pelo Fluminense, como integrante da comissão técnica ou como técnico, os times sempre tiveram momentos de sucesso e conquistaram títulos. O Fluminense tem uma torcida maravilhosa, é um nome no futebol brasileiro, tem uma tradição centenária e um bom elenco. Basta aglutinar esses componentes para conseguir um bom resultado", resumiu Parreira.



Parreira, que se licenciou do cargo de consultor da Traffic, assinou contrato até o final do ano e com ele chegam mais dois integrantes para a nova Comissão Técnica: Vinícius Eutrópio, que o técnico classificou com um "segundo treinador, ainda mais importante que um assistente", e o preparador físico Marcos Seixas. No final do ano o contrato pode ser renovado, tanto para a função de treinador como de diretor técnico.



A seguir os principais trechos da entrevista coletiva concedida pelo novo treinador tricolor.



A volta



" Volto para a Fluminense com o maior carinho. Essa torcida sempre me recebeu muito bem. Os 11 meses parado não foram em nada prejudiciais. Já viu alguém esquecer de como se anda de bicicleta? Nunca fui um teórico, meu trabalho sempre foi prático. Com a experiência aprendemos a encurtar os atalhos. No futebol, porém, o passado não é garantia de nada, mas os resultados e o trabalhos sim".



Primeiro passo



"O foco inicial é encontrar a equipe ideal, um time balanceado, equilibrado. Temos que buscar a química da vitória. Vou conversar com o Gílson, que comandará a equipe nesse domingo, contra o Mesquita, na segunda-feira já estarei em campo e na quarta comando a equipe. Em três ou quatro jogos teremos idéia das necessidades futuras e irei implementando o meu esquema tático".



Campeonato Carioca



"Quem trabalha no Fluminense tem que pensar no título sempre. É evidente que agora na Taça Rio a situação é mais complicada. O Botafogo já garantiu sua participação na final e, além do Flu, Vasco e Flamengo também querem essa vaga. Vai aumentar a responsabilidade e cada partida será uma final".



Fred



"Convoquei Fred para a seleção por suas boas atuações. É um goleador, tanto que na partida em que entrou na Copa do Mundo fez o seu gol, tem estrela. É um jogador de ponta no futebol mundial e poderia estar brigando por uma vaga na atual seleção. O Flu pode ajudar o Fred a voltar para a seleção e ele ajudar o clube a ganhar títulos. Vai ser nossa grande referência.



Centro de Treinamento



"A grandeza do Fluminense é histórica, com tantas conquistas ao longo dos anos, mas é importante que o clube tenha sua casa, um Centro de Treinamento para a base e outro para o futebol profissional. Hoje o Fluminense tem uma estrutura, uma forte parceria com a Unimed, mas temos que procurar espaços mais amplos, um CT com todas as condições para acolher o futebol de alto nível".



Seleção



"Já estive em quatro Copas do Mundo, duas como técnico da Seleção Brasileira, e acho que agora o caminho está aberto para outros treinadores".