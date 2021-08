São Paulo e Corinthians disputam tira-teima por vaga na final Para o São Paulo, uma vitória simples garante a equipe de Muricy Ramalho, uma vez que na primeira partida no Pacamebu o Corinthians venceu por 2 a 1.

A rivalidade entre São Paulo e Corinthians já seria suficiente para qualquer jogo entre as equipes valer muito mais do que simples três pontos.



No entanto, a partida deste domingo, dia 19, marcada para as 16 horas, no estádio do Morumbi vale vaga para a decisão do Campeonato Paulista de 2009 e o time do Parque São Jorge depende apenas de um empata para estar na final.



Além de todos os ingrendientes de um clássico, existe ainda o fato de este segundo jogo da semifinal definir um tira-teima histórico entre as equipes, no que diz respeito à semifinais de campeonatos paulistas.



Esta é apenas a terceira disputa do clássico entre as duas equipes em semifinais da principal competição estadual do País.



As duas primeiras vezes que isso aconteceu foi examente em 1999 e 2000, coincidentemente nas mesmas últimas edições em que os quatro grandes times do estado estiveram reunidos na decisão da competição.



Em 1999, quando conquistou o Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi também campeão paulista. Com uma goleada por 4 a 0 na primeira partida da decisão, o time à época comandado por Oswaldo de Oliveira precisou apenas de um empate por 1 a 1 para garantir a vaga na decisão.



No ano seguinte, o São Paulo deu o troco com vitórias por 2 a 1 e 2 a 0. O curioso é que nas duas ocasiões os times que tinham a vantagem do empate ao final dos confrontos foram eliminados. Desta vez, o time que conta com este benefício é o São Paulo.



No meio da semana, o São Paulo ficou sem Rogério Ceni, qeu sofreu fratura no tornozelo esquerdo, e o torcedor são-paulino viu seu time perder a invencibilida na Copa Libertadores de América, ao ser derrotado por 2 a 1 para o Independiente Medellín, na Colombia.





Enquanto isso, o time de Mano Menezes que pode até empatar para seguir na disputa por seu 26º título paulista, viajou até o Mato Grosso do Sul para enfrentar o Misto pela segunda fase da Copa do Brasil.



A vitória por 2 a 0, conquistada com gols no segundo tempo, eliminou o jogo da volta. Assim como Muricy Ramalho, o treinador optou por poupar alguns dos titulares mais importantes da equipe. Ronaldo, por exemplo, nem viajou com o grupo.



Sem poder contar com André Dias, expulso no primeiro jogo da semifinal, e Rogério Ceni, Zé Luís e Arouca, o técnico Muricy Ramalho deve escalar a equipe com algumas improvisações, como Rodrigo atuando na lateral direita, assim como fez na segunda etapa da primeira partida, após a expulsão de André Dias, e Hugo pode reaparecer na equipe ao lado de Jorge Wagner na armação de jogo. Outra possibilidade é Joílson entrar na ala, com o time no esquema de três zagueiros.



Já Mano Menezes têm menos dúvidas para definir a sua equipe, que pode mudar com relação ao primeiro jogo da semifinal devido à vantagem do empate que a equipe conquistou ao vencer a primeira partida. Desta forma, o atacante Jorge Henrique pode perder o seu lugar. O meia Moraes e o volante Túlio, podem aparecer no meio de campo da equipe, porém o mais cotado é o garoto Boquita.



Ficha Técnica





São Paulo: Bosco; Rodrigo, Miranda, Renato Silva e Júnior Cesar; Jean, Hernanes, Jorge Wagner e Hugo (Joílson); Borges e Washington.



Técnico: Muricy Ramalho.







Corinthians: Felipe; Alessandro, Chicão, Willian e André Santos; Cristian, Elias, Boquita (Jorge Henrique) e Douglas; Dentinho e Ronaldo.



Técnico: Mano Menezes.







Arbitragem: Wilson Luiz Seneme, Emerson Augusto de Carvalho e Everson Luiz Luquesi Soares.



Local: estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), em São Paulo.



Data e horário: 19 de abril, às 16h.