Ronaldo diz ainda não pensar em Seleção Atacante avisa que no momento sua prioridade é jogar bem no Corinthians.

O atacante Ronaldo voltou a jogar no Brasil e logo virou uma febre nacional. Uma possível convocação do Fenômeno é conversa obrigatória em qualquer roda de amigos de norte a sul do país.



Em participação no Programa do Faustão, na Rede Globo, o atacante do Corinthians disse que apesar da pressão da imprensa, ainda não pensa na Seleção Brasileira.



“Não tô pensando na Seleção Brasileira. No momento estou pensando só no Corinthians. A Seleção tem que ser convocada pelo o que atleta está fazendo no clube. Se um dia eu estiver pronto e for convocado, ficarei muito feliz”, disse Ronaldo.



Sobre sua forma física, que sempre foi um dos maiores problemas enfrentado pelo atacante, Ronaldo avisou que falta pouco para chegar aos 100%. Porém, Ronaldo confessou que ainda falta pelo menos três quilos para ele entrar em forma.



“Ainda não estou 100% fisicamente. Preciso perder uns três quilos, mas é um processo lento, que uma hora irá acontecer”, avisou o Fenômeno.



Já sobre o jogo da Seleção Brasileira na altitude de Quito, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, Ronaldo contou sobre a sua primeira experiência em altitude, quando defendendo a Seleção foi a La Paz, na Bolívia, em 1997, para disputar a Copa América.



“A primeira vez que fui jogar em La Paz, em 1997, assim que desci do avião meu nariz sangrou. Em campo eu puxei o ar e o oxigênio não tava lá. É bem complicado, quando eu conto para os meus amigos eles não acreditam”, contou o atacante.